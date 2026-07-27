İzmir’de korkutan kaza! Yaralı hastaneye sevk edildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Bayındır'da yaşanan trafik kazasında kontrolden çıkan araç kazaya neden oldu. Kazada yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre, saat 17.00 sıralarında Hastane Caddesi'nde S.Ç. idaresindeki motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan G.S. isimli kadına çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan G.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.