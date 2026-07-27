İzmir’de sahnede gözaltına alınmıştı! Rapçi tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... Konser sırasında gözaltına alınan ve şarkılarında suç örgütünü övdüğü iddiasıyla hakkında işlem başlatılan "Uzay" sahne isimli rapçi Erol Can Güncü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Uzay sahne adıyla bilinen rapçi Erol Can Güncü hakkında kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik şarkı sözleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Çeşme İlçe Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede faaliyet gösteren popüler bir eğlence mekanında program sırasında Güncü'ye yönelik operasyon düzenledi ve şarkıcı sahnedeyken gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güncü, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.