İZMİRİM KART ÜCRETSİZ ULAŞIM | İzmir ücretsiz kart başvurusu nereden yapılır?

ER/ERBAŞ İZMİRİM KARTI

26/06/2019 tarih ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 40 ıncı maddesinin 1 nci fıkrası uyarınca muvazzaflık hizmetini bedelli olarak yerine getirenler hariç olmak üzere, erbaş ve er olanlara hizmette geçen süre içinde kamunun ve belediyelerin işlettiği deniz ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları için komutanlıkların talebi durumunda seyahat kartı verilir.

SAHİL GÜVENLİK KARTI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde sayılan IX- Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı "Bu sınıf Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında bulunan subay ve astsubayları kapsar." şeklinde düzenlenmiştir.

Ayrıca "Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar" yararlanır.