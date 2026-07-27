Midilli seferleri Aliağa’ya hareket getirdi

İzmir Aliağa'da hizmet veren Aliaport Limanı, Midilli seferleriyle kısa sürede önemli bir yolcu hareketliliğine ulaştı. 10 Nisan'da başlayan düzenli seferlerde 3.5 ayda 25 bin yolcu taşınırken, yıl sonuna kadar bu rakamın 50-70 bin seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Gerçekleştirilen seferlerde katamaranlarla Midilli'ye 50 dakikada ulaşım sağlanırken, feribot seçenekleriyle daha konforlu yolculuk imkanı sunuluyor. Liman yetkilileri, gelecek dönemde arabalı feribot ve tır taşımacılığı altyapısının da geliştirilmesinin planlandığını belirtirken, Aliağa'nın yalnızca sanayi kenti değil, kruvaziyer, yolcu taşımacılığı, marina ve deniz turizmiyle öne çıkan bir liman kentine dönüşmesi hedefleniyor. Ücretsiz otopark, İZBAN bağlantısı, hızlı geçiş imkanları ve İzmir'e yakınlığıyla avantaj sağlayan Aliaport'un, yıl sonunda 30 bin yolcu sınırının aşılmasıyla alışveriş alanlarının da devreye girmesi bekleniyor.