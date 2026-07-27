Otizm hayallerine engel olmadı

İzmir
'de ilkokul 3'üncü sınıfta otizm tanısı alan Mehmet Atalay Sağlık (22), yıllarca aldığı özel eğitimin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazandı. Eğitimini sürdüren Sağlık, otizm tanısının hayallerine ulaşmasına engel olmadığını söyledi. Mehmet Atalay Sağlık, "Ben Otizm Farkındalık Günü olan 2 Nisan 2003 tarihinde dünyaya geldim. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde sevdiğim bölüm olan Tarih bölümünde okuyorum. Aynı zamanda sanatla da ilgileniyorum. Matbaada bastırdığım iki kitabım var. Biri, 10 yaşımdan beri yazdığım şiirlerden oluşan 'İrfan Denizi', diğeri ise üniversite yıllarında yazmaya başladığım 'Kahkaha Mahallesi' adlı kitabım" dedi.