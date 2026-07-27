Yeni haftanın hava haritası belli oldu! Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara için yeni tahmin

Hafta sonu yağışlarının ardından Türkiye yeni haftaya yeniden sıcak hava dalgasıyla giriyor. Büyükşehirlerde termometreler 30 derecenin üzerine çıkarken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek yağış için 3 Ağustos'u işaret etti. İstanbul 'da ise kuvvetli poyrazın etkisini sürdürmesi ve tropik gecelerin yaşanması bekleniyor.

Hafta sonu Marmara ve Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak yağışlar yurdu terk ederken, Türkiye yeni haftaya yükselen sıcaklıklarla giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini, Ege ve Akdeniz'de ise daha yüksek değerlerin görüleceğini açıkladı. Salı günü Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ardahan ile bazı bölgelerde kısa süreli yerel sağanak geçişleri bekleniyor.

İZMİR'DE TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GÖSTERECEK

Yeni haftada en yüksek sıcaklıkların görüleceği illerin başında İzmir geliyor. Kent merkezinde hava sıcaklığının 37 dereceye ulaşması beklenirken, Bornova, Bayındır ve Tire'de termometrelerin 40 dereceyi bulabileceği tahmin ediliyor. Antalya'da 41, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da da 41 derece ölçülmesi beklenirken, Ege ve Akdeniz'de bunaltıcı sıcaklıkların etkisini artıracağı öngörülüyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'da yeni haftanın en dikkat çeken hava olayının kuvvetli poyraz olacağını söyledi. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri etkisini artırması beklenen rüzgarın deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği belirtilirken, gece sıcaklıklarının 23-24 dereceye kadar çıkması nedeniyle kentte "tropik gece" koşullarının devam edeceği ifade edildi.