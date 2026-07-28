Buca’da yangın kabusu bitmiyor

İzmir
'in Buca
ilçesinde sanayi bölgesinin ortasında bulunan ve yıllardır çöplük haline geldiği belirtilen boş arazi bir kez daha alevlere teslim oldu. Dumanlar ve yükselen alevler dronla görüntülenirken, her gün yangın riskiyle karşı karşıya kalan bölge esnafı 'Artık çözüm istiyoruz' diyerek tepki gösterdi. Yangın, dün saat 11.00 sıralarında İzmir'in Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'nde bulunan ve zamanla çöplüğe dönüşen boş arazide henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Bölgeye gelen ekipler çöplükteki yangına hızla müdahale ederken, çıkan yoğun duman çevrede görüş mesafesini düşürdü ve geniş bir alanda hissedildi. Sanayi esnafından Özhan Çelik, yaşanan felakete ve patlama tehlikesine dikkat çekerek tepkisini dile getirdi. Çelik, "Makine üreticisiyiz, makine üretiyoruz. Genellikle petrol ürünü çok fazla barındırıyor. Ya yangın sonucu öyle buraya başta belediye olmak üzere bir atık sahası oluşturdular. Yasa dışı bir şekilde atık sahası oluşturdular" diyerek isyan etti.