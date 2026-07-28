Haberler İzmir Denetimde ortaya çıktı! İzmir’de kaçak av operasyonu: 241 kilogram su ürünü... Denetimde ortaya çıktı! İzmir’de kaçak av operasyonu: 241 kilogram su ürünü... Son dakika İzmir haberleri... İzmir Su Ürünleri Hali’nde yapılan denetimlerde, avcılık mevzuatına aykırı olduğu tespit edilen 241 kilogram su ürününe ekipler tarafından el konuldu. Denetimlerin, yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla sürdürüleceği bildirildi. AA









Son dakika İzmir haberleri...İzmir Su Ürünleri Hali'nde gerçekleştirilen kontrollerde, yasal düzenlemelere uygun olmadığı belirlenen 241 kilogram su ürününe el konuldu. Ekiplerin denetimleri kapsamında, kaçak ve usulsüz avcılığa karşı çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İL GENELİNDE DENETİM



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla il genelindeki denetimler sürdürülüyor.