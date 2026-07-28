Evde İzmir Kumru nasıl yapılır?

İzmir'in simge lezzetlerinden kumruyu ev ortamında en pratik ve lezzetli şekilde hazırlamak mümkün. İster hazır ekmekle dakikalar içinde yapın, ister ekmeğini de kendiniz pişirin.
Malzemeler (2 Kişilik)
2 adet kumru ekmeği (bulamazsanız susamlı sandviç ekmeği)
100 g sucuk (ince uzun dilimlenmiş)
100 g salam (şerit doğranmış)
4-6 sosis (uzunlamasına jülyen kesilmiş)
4 dilim taze kaşar veya sayas peyniri
1 adet domates (dilimlenmiş)
1 yemek kaşığı tereyağı
Salatalık turşusu, ketçap ve mayonez (isteğe bağlı)
Şarküteri Malzemelerini Soteleyin
Sucuk, sosis ve salamın lezzeti iyice çıksın
Tavaya az miktarda tereyağı alın. İnce uzun doğradığınız sucuk, sosis ve salamları sırayla ekleyip yüksek ateşte hızlıca soteleyin.
Peyniri Eritin
Klasik kumru dokusunu yakalayın
Sotelediğiniz şarküteri malzemelerini tavada bir araya toplayın. Üzerine kaşar peyniri dilimlerini dizin. Peynir hafif eriyene kadar tavanın kapağını kapatıp 1-2 dakika bekleyin.
Ekmeği Isıtın
Kumru ekmeklerini ortadan ikiye kesip iç kısımlarını tavada kalan tereyağı ve şarküteri yağına hafifçe bastırarak ısıtın.
Ekmekleri Doldurun ve Servis Edin
Isınan ekmeğin tabanına domates ve turşu dilimlerini yerleştirin. Üzerine tavada eriyen kaşarlı şarküteri karışımını tek parça halinde aktarın. İsteğe göre ketçap-mayonez ekleyip sıcak servis yapın.
EVDE İZMİR KUMRU EKMEĞİ NASIL YAPILIR?
Evde orijinal tadında İzmir kumru ekmeği yapmanın en pratik yolu nohut mayası yerine kuru/yaş maya ile hazırlanan, üzeri bol susamlı ve hafif pekmezli tariftir.
Dışı çıtır, içi yumuşacık 4 adet kumru ekmeği için tarif:
Malzemeler
Hamur İçin
3 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı kuru maya (veya çeyrek paket yaş maya)
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı
Üzeri İçin
2 yemek kaşığı pekmez
Çeyrek su bardağı su
1 su bardağı kavrulmuş susam
Hazırlanışı
Mayayı Aktifleştirin: Ilık su, şeker ve kuru mayayı bir karıştırma kabına alın. 5 dakika bekleyerek mayanın kabarmasını sağlayın.
Hamuru Yoğurun: Sıvı yağı, tuzu ve unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Mayalandırın: Üzerini nemli bir bezle kapatıp ılık bir ortamda yaklaşık 45-60 dakika (hamur iki katına çıkana kadar) mayalanmaya bırakın.
Şekil Verin: Mayalanan hamuru 4 eşit bezeye bölün. Her bezeyi avucunuzda yuvarlayıp hafifçe uzatarak ortası kalın, uçları daha ince klasik kumru formu verin.
Bulama İşlemi: Ayrı bir kasede pekmez ve suyu karıştırın. Bir tabağa da kavrulmuş susamları dökün. Hazırladığınız hamurları önce pekmezli suya, ardından her yeri kaplanacak şekilde susama bulayın.
Tepsi Mayası: Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine bıçakla ortadan uzunlamasına derin olmayan bir çizik atın. Tepside 15-20 dakika daha dinlendirin.
Pişirme: Önceden ısıtılmış 200°C fırında, üzerileri iyice kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Küçük bir püf noktası: Fırının tabanına ısıya dayanıklı küçük bir kapta su koyarsanız fırın içindeki nem oranı artar ve ekmeklerinizin dışı çok daha çıtır olur