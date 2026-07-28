Evde İzmir Kumru nasıl yapılır?

Hazırlanışı

Mayayı Aktifleştirin: Ilık su, şeker ve kuru mayayı bir karıştırma kabına alın. 5 dakika bekleyerek mayanın kabarmasını sağlayın.

Hamuru Yoğurun: Sıvı yağı, tuzu ve unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.



Mayalandırın: Üzerini nemli bir bezle kapatıp ılık bir ortamda yaklaşık 45-60 dakika (hamur iki katına çıkana kadar) mayalanmaya bırakın.

Şekil Verin: Mayalanan hamuru 4 eşit bezeye bölün. Her bezeyi avucunuzda yuvarlayıp hafifçe uzatarak ortası kalın, uçları daha ince klasik kumru formu verin.



Bulama İşlemi: Ayrı bir kasede pekmez ve suyu karıştırın. Bir tabağa da kavrulmuş susamları dökün. Hazırladığınız hamurları önce pekmezli suya, ardından her yeri kaplanacak şekilde susama bulayın.



Tepsi Mayası: Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine bıçakla ortadan uzunlamasına derin olmayan bir çizik atın. Tepside 15-20 dakika daha dinlendirin.



Pişirme: Önceden ısıtılmış 200°C fırında, üzerileri iyice kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Küçük bir püf noktası: Fırının tabanına ısıya dayanıklı küçük bir kapta su koyarsanız fırın içindeki nem oranı artar ve ekmeklerinizin dışı çok daha çıtır olur

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