Güney Ege'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Güney Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Güney Ege'de rüzgarın 29 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.