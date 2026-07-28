İlaçların yetersiz kaldığı alerjilerde aşı umut olabilir

Sağlık
Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji ve Klinik İmmünoloji Uzmanı Dr. Berna Uzunoğlu, ilaç tedavisiyle kontrol altına alınamayan polen, ev tozu, evcil hayvan ve arı alerjilerinde uygulanan alerjen immünoterapisinin (alerji aşısı) etkili sonuçlar verdiğini söyledi. Söz konusu alerji aşılarının yalnızca polene karşı değil, ev tozu akarları, kediköpek gibi evcil hayvanlar ve arı alerjilerine karşı da uygulanabildiğini belirten Berna Uzunoğlu, tedavinin mutlaka alerji ve immünoloji uzmanlarının bulunduğu tam donanımlı merkezlerde yapılması gerektiğinin altını çizdi.