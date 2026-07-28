Ilıca sahilini yosun kapladı

İzmir Çeşme
'de bulunan Ilıca Plajı'na gelenler, sahili kaplayan deniz yosunları, balık ölüleri ve plastik atıklara tepki gösterdi. Ilıca'yı görünce hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Muhammet Furkan Ünsal, "Deniz pislik içinde. Ölü balıklar var" diye konuştu. Manisalı Ömer Uygur da sahilin geçen sene daha kalabalık olduğunu, kirlilikten dolayı bu sene insanların gelmediğini ifade etti. Ailesiyle denize giremediğini aktaran Halime Dereli, "Geldiğimize pişman olduk. Bu pislik İzmir'e yakışmamış" ifadelerini kullandı.