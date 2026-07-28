İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 TEMMUZ: GDZ ELEKTRİK DUYURDU | İZMİR'İN 15 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik kesinti planını duyurdu.İzmir'in 15 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte 29 Temmuz Çarşamba İzmir elektrik kesintisi planı...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3769667
Ahmetbeyler
10:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3771965
Çamiçi
09:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3772088
Çakabey
08:30 - 16:30
Alaçatı
09:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3772041
Saip
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3771936
Atakent
16:00 - 16:15
Mustafa Kemal
09:00 - 12:00
Bostanlı
09:00 - 17:00
Yalı
09:00 - 17:00
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3769667
Yayakent
10:00 - 17:00
Aşağı
01:00 - 09:00
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3771334
Bayırlı
09:00 - 15:30
Günlüce
09:00 - 16:30
Çamlıca
10:00 - 17:00
Ovacık
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3772079
Adnan Menderes
09:30 - 15:30
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3771926
Demirci
10:00 - 14:00
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3772221
Altıntaş
10:30 - 17:00
BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3772097
Atatürk
09:00 - 15:00 - 11:00 - 17:00
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3769596
Kozağaç
09:00 - 11:00
Adatepe
14:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3771926
Oğlananası Atatürk
10:00 - 14:00
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3772080
Ahmet Taner Kışlalı
09:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3772037
Kavacık
Tırazlı
09:00 - 17:00
Doğanay
09:00 - 13:00
Arap Hasan
13:30 - 17:00