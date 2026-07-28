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Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 TEMMUZ: GDZ ELEKTRİK DUYURDU | İZMİR'İN 15 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 TEMMUZ: GDZ ELEKTRİK DUYURDU | İZMİR'İN 15 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik, ilçe ilçe duyurdu. İzmir'in 15 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde ve mahallelerde kesinti yaşanacak? İşte 29 Temmuz Çarşamba İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik kesinti planını duyurdu.İzmir'in 15 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte 29 Temmuz Çarşamba İzmir elektrik kesintisi planı...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3769667

Ahmetbeyler

10:00 - 17:00

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3771965

Çamiçi


09:00 - 17:00

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3772088

Çakabey

08:30 - 16:30

Alaçatı

09:00 - 17:00

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3772041

Saip

09:00 - 15:00

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3771936

Atakent

16:00 - 16:15

Mustafa Kemal

09:00 - 12:00

Bostanlı

09:00 - 17:00

Yalı

09:00 - 17:00

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3769667

Yayakent

10:00 - 17:00

Aşağı

01:00 - 09:00

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3771334

Bayırlı

09:00 - 15:30

Günlüce

09:00 - 16:30

Çamlıca


10:00 - 17:00

Ovacık

09:00 - 17:00

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3772079

Adnan Menderes

09:30 - 15:30

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3771926

Demirci


10:00 - 14:00

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3772221

Altıntaş

10:30 - 17:00

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3772097

Atatürk

09:00 - 15:00 - 11:00 - 17:00

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3769596

Kozağaç

09:00 - 11:00

Adatepe

14:00 - 16:00

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3771926

Oğlananası Atatürk

10:00 - 14:00

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3772080

Ahmet Taner Kışlalı

09:00 - 12:00

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3772037

Kavacık

Tırazlı

09:00 - 17:00

Doğanay

09:00 - 13:00

Arap Hasan

13:30 - 17:00

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