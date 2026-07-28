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Haberler İzmir İZMİR HAVA DURUMU 28 TEMMUZ SALI | İzmir'de bugün hava kaç derece? Hangi illerde yağış var?

İZMİR HAVA DURUMU 28 TEMMUZ SALI | İzmir'de bugün hava kaç derece? Hangi illerde yağış var?

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji’den alınan verilere göre yurdun kuzey kesimlerinde Kocaeli, Sakarya ve Düzce başta olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar ile Kıyı Ege'de hızı saatte 60 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar bekleniyor. İzmir'de de havanın kaç derece olduğu ise vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. İşte bugün İzmir'de havanın durumu...

İHA

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek. Peki İzmir'de bugün hava kaç derece?

İşte bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 41

Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde olma üzere batısı yerel sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

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