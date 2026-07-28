İZMİR HAVA DURUMU 28 TEMMUZ SALI | İzmir'de bugün hava kaç derece? Hangi illerde yağış var?

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek. Peki İzmir'de bugün hava kaç derece?