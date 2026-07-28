İzmir Limanı'nda korkutan yangın! İnceleme başlatıldı

YANGININ NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ



İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Umurbey Mahallesi'nde bulunan İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Arşiv ve Marangozhane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.