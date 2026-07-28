İzmir sanayisinin gücü İSO listelerine yansıdı

İstanbul Sanayi Odası
'nın (İSO) açıkladığı Türkiye
'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025 Araştırması'nda İzmir
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nden (İAOSB) 10 firma yer aldı. Böylece İSO'nun İlk 500 ve İkinci 500 araştırmalarında İAOSB'den toplam 21 firma, Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında yer alma başarısı gösterdi. Yapılan açıklamada, "Altyapı yatırımlarımızı güçlendirirken, yeşil dönüşümde de sanayicilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Firmalarımızın ulusal ölçekte elde ettiği her başarı, bölgemizin gelişimine olduğu kadar İzmir ve Türkiye sanayisinin geleceğine de katkı sağlıyor" denildi. Listeye giren kuruluşlar arasında, Nemak İzmir Döküm Sanayi A.Ş., Norm Somun San. ve Tic. A.Ş., Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş., ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş., Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş., Uysal Makina San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş., Özgörkey Otomotiv Turizm Gıda San. ve Tic. A.Ş., Batıbeton Sanayi A.Ş., Atik Metal San. ve Tic. A.Ş. ve Norm İzmir Cıvata San. Tic. A.Ş. yer aldı.