İZMİR SU KESİNTİSİ 28 TEMMUZ SALI | İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun saatler sürecek su kesintileri meydana gelecek. Peki hangi ilçede hangi saatlerde su kesintisi olacak? İşte 28 Temmuz Salı İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR SU KESİNTİSİ
BERGAMA FATİH 28.07.2026 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA HACIVELİ, KAZIM DİRİK 28.07.2026 saat 09:43 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR EMREZ 28.07.2026 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ABDİ İPEKÇİ, GÜNALTAY, İHSAN ALYANAK, KİBAR, SARIYER, YUNUS EMRE 28.07.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK OSMANİYE, YENİ 28.07.2026 saat 09:33 ile 11:33 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ATA, GÖRECE CUMHURİYET, HÜRRİYET 28.07.2026 saat 09:30 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK CUMHURİYET 28.07.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI İNÖNÜ 28.07.2026 saat 08:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
URLA TORASAN 28.07.2026 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.