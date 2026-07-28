Haberler İzmir İzmir’de hava tersine dönüyor! Sarı kodlu uyarı sonrası gözler bu detaylarda İzmir’de hava tersine dönüyor! Sarı kodlu uyarı sonrası gözler bu detaylarda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelini kapsayan yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Soğuk hava dalgasıyla birlikte 14 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi. İzmir’de hava durumu nasıl olacak? İzmir’de yağış var mı? İşte detaylar… HABER MERKEZİ









Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini ilgilendiren yeni hava tahmin raporunu açıkladı. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok bölgede serin hava etkili olacak. 14 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, İzmir'de hava durumunun nasıl seyredeceği merak konusu oldu. İzmir'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar kaç derece olacak? İşte kentte beklenen hava durumu…

BATI VE GÜNEY KESİMLERDE RÜZGAR UYARISI Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava koşullarında değişiklik yaşanacak. Yağışların cuma gününden itibaren Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerine kayması beklenirken, Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Özellikle batı ve güney bölgelerde rüzgarın etkisini artırması bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde ve İstanbul çevresinde rüzgarlı hava etkili olurken, Ege'de özellikle İzmir çevresinde kuzey yönlerden esen rüzgarların kuvvetli hissedilmesi öngörülüyor. Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar'da da rüzgarın zaman zaman etkili olması bekleniyor.