İzmir’de hava tersine dönüyor! Sarı kodlu uyarı sonrası gözler bu detaylarda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini ilgilendiren yeni hava tahmin raporunu açıkladı. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok bölgede serin hava etkili olacak. 14 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, İzmir'de hava durumunun nasıl seyredeceği merak konusu oldu. İzmir'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar kaç derece olacak? İşte kentte beklenen hava durumu…
BATI VE GÜNEY KESİMLERDE RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava koşullarında değişiklik yaşanacak. Yağışların cuma gününden itibaren Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerine kayması beklenirken, Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Özellikle batı ve güney bölgelerde rüzgarın etkisini artırması bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde ve İstanbul çevresinde rüzgarlı hava etkili olurken, Ege'de özellikle İzmir çevresinde kuzey yönlerden esen rüzgarların kuvvetli hissedilmesi öngörülüyor. Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar'da da rüzgarın zaman zaman etkili olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK
Kentlerde hava sıcaklıklarının ise düşüş göstermesi bekleniyor. Ankara'da gündüz sıcaklığının 28, gece sıcaklığının 12 derece civarında olması öngörülürken, İstanbul'da sıcaklıkların gündüz 28-30, gece 20-22 derece arasında seyretmesi bekleniyor. İzmir'de ise termometrelerin gündüz 35-36, gece ise 24 derece civarında olması tahmin ediliyor.
14 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi. Uyarı kapsamında kuvvetli yağış, rüzgar ve hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.