Mahkemeden Karabağlar Belediyesi'ne ruhsat darbesi: Hukuka aykırı bulundu





İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karabağlar Belediyesine ait şirketin istinaf başvurularını reddetti.



Kararda, istasyonun bulunduğu taşınmazın yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında "Belediye Hizmet Alanı"nda kaldığı, bu nedenle nazım imar planında değişiklik yapılmaksızın akaryakıt istasyonu faaliyetinin sürdürülemeyeceği ifade edildi.



Davalı İzmir Büyükşehir Belediyesi ile davalı şirketin, istasyonun ilk ruhsatının 1994 yılında düzenlenmiş olması nedeniyle kazanılmış hak bulunduğu ve son ruhsatın mevcut ruhsatın devamı niteliğinde olduğu yönündeki savunmalarının kabul edilmediği kaydedildi.