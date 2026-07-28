Sıcak hava dalgası 75 yılın zirvesinde

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) araştırmacılarının çalışması, Türkiye'de sıcak hava dalgalarının şiddetinin son yıllarda belirgin şekilde arttığını, özellikle 2023 ve 2025 yazlarının son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarına sahne olduğunu ortaya koydu. 2025 yılında sıcak hava dalgalarının şiddeti, referans döneme göre yaklaşık 11 kat artarken, 2023 yılında bu artış 7 katı geçti. Ortalama yaz sıcaklığının rekor kırdığı 2024 yılında ise aşırı sıcakların etkisi tarihsel ortalamanın çok üzerine çıktı. Araştırmada, Türkiye ve Doğu Akdeniz'de iklim rejiminin belirgin biçimde değiştiğine dikkat çekilerek, aşırı sıcaklara karşı erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve iklim değişikliğine uyum politikalarının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

İZMİR KAVRULACAK

Bilimsel uyarılar sürerken İzmir için yeni haftanın hava tahminleri paylaşıldı. Rapora göre kent genelinde sıcak hava dalgası etkisini artırarak sürdürecek. Kent merkezinde sıcaklıkların hafta boyunca 36-37 derece seviyelerinde seyretmesi beklenirken, özellikle Küçük Menderes Havzası ile iç ilçelerde termometreler 40 dereceye kadar yükselecek. Kıyı kesimlerinde ise deniz etkisiyle hava nispeten daha serin olacak. Çeşme'de sıcaklıkların 30-33 derece, Urla'da 31-34 derece, Foça ve Dikili'de ise 31-35 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

AİLELER MİLLİ PARKLARDA BULUŞACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek, çocuklarda doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla 8 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye genelindeki 81 ilde eş zamanlı olarak 'Aile Kampı' etkinliğinin düzenleneceğini duyurdu. Etkinlikle ailelere unutulmaz bir doğa deneyimi sunulmasının, çocukların ise doğayı yaşayarak tanımalarının ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazanmalarının hedeflendiğine işaret eden Yumaklı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğayı sadece kitaplarda veya ekranlarda değil, bizzat yaşayarak tanımasını istiyoruz. Bu etkinlikle çocuklarımız sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazanırken, aileler de şehir hayatının stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirecekler" ifadelerini kullandı.

ŞARTLAR DUYURULACAK

Bakan Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) koordinasyonunda gerçekleştirilecek kampta, katılımcıların tercihlerine göre etkinliklere çadır konaklamalı veya günübirlik olarak katılabileceklerini bildirdi. Aile Kampı'nın Türkiye'deki korunan alanlarda düzenlenen en kapsamlı aile ve doğa temalı organizasyonlardan biri olacağına dikkati çeken Yumaklı, kampın Türkiye'nin dört bir yanındaki milli parklarda düzenleneceğini dile getirdi. Her il için ayrı kontenjanların belirleneceğini belirten Bakan Yumaklı, başvuru takvimi ve katılım şartlarının önümüzdeki günlerde DKMP Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.