Yaprak buz makinesi balıkçının yüzünü güldürdü

Kooperatiflere kazandırılan yaprak buz makineleri sayesinde kıyı balıkçıları hem zamandan hem paradan kazanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi
, Karaburun
Tepeboz Su Ürünleri Kooperatifi'ne yaprak buz makinesi kazandırdı. Ürün kalitesini ve balıkçıların gelirini artıran yaprak buz makinesi, avlanan balıkların denizden çıkarıldığı andan itibaren hızla soğutularak tazeliğini ve hijyenik koşullarda muhafazasını sağlıyor. Kilogramı ortalama 150 liraya satılan dökme buzu satın almak zorunda kalan balıkçılar, makine sayesinde buz ihtiyacını kooperatiflerinden ücretsiz karşılıyor.