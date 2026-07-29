Alaçatı dünya sahnesinde

Alaçatı Turizm Derneği tarafından düzenlenen Goldwing International Treffen ve bu yıl gerçekleştirilecek Alaçatı Windfest, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği uluslararası tanıtım projeleri arasına girdi. İki önemli organizasyon, Türkiye'nin ve Alaçatı'nın dünya genelinde daha güçlü şekilde tanıtılmasına katkı sağlayacak. Alaçatı Turizm Derneği'nin yaklaşık iki yıldır Bakanlık nezdinde yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi. Dernek tarafından hayata geçirilen Goldwing International Treffen ve Alaçatı Windfest, Türkiye'nin turizm potansiyelini uluslararası arenada öne çıkaran projeler kapsamında değerlendirildi. Sağlanan destek kapsamında etkinlikler, Formula 1 ve dünyaca ünlü sanatçıların konserleri gibi önemli organizasyonların tanıtıldığı GoTürkiye platformunda yer alacak.

GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAK

Ayrıca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın profesyonel ekipleri organizasyonlarda çekimler gerçekleştirerek hazırlanan içerikleri uluslararası dijital mecralarda yayınlayacak. Böylece Alaçatı'nın kültürel, sportif ve turistik değerleri geniş kitlelere ulaştırılacak. Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünsal, elde edilen desteğin bölgenin uluslararası turizm destinasyonu olma yolundaki potansiyelini gösterdiğini belirtti. Ünsal, amaçlarının yalnızca etkinlik düzenlemek olmadığını, Alaçatı'nın tanıtımını yılın tamamına yayacak ve sürdürülebilir turizm ekonomisine katkı sağlayacak projeler geliştirmek olduğunu ifade etti.