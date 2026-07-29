İzmir Çeşme'de rekor yoğunluk! Nüfusu yarım milyona dayandı

'SON DERECE YANLIŞ'

Çeşme'nin toplam 33 bin yatak kapasitesi olduğunu dile getiren Belge, "Talep arttıkça yatak sayısı da artıyor. Çeşme'nin tatil sezonunun uzaması için de herkes elinden geleni yapıyor. Turizmi canlandırarak hem Çeşme'ye hem İzmir'e hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Yanlış algılara kulaklarımızı kapattık. Çeşme'de otellerde her bütçeye uygun tatil yapma imkanınız var. Herkese hitap eden restoranlar var. Misafirler bütçesine göre hareket edebiliyor ve kaliteli hizmet alıyor. 1 yıldızlı, 5 yıldızlı otel de aynı denetimlerden geçiyor. Hizmetimiz, kalitemiz ve misafirperverliğimiz hiçbir yerde yok. Yunan adalarıyla bizi karşılaştırmaları son derece yanlış. Çeşme artık bu yanlış algıdan da uzaklaştı" diye konuştu.