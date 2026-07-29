Haberler İzmir İzmir CHP’de büyük arınma İzmir CHP’de büyük arınma CHP İzmir teşkilatlarında farklı ilçelerde peş peşe düzenlenen basın açıklamalarıyla istifa kararları kamuoyuna duyuruldu. Belediye başkanları, ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri CHP’den ayrılarak YENİ Parti’ye geçtiklerini açıklarken, söz konusu istifalar bazı kesimlerce ‘CHP İzmir arınıyor’ şeklinde yorumlandı. HABER MERKEZİ













Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir örgütünde dikkat çeken bir istifa dalgası yaşandı. Kent genelinde 10 ilçeyi kapsayan toplu istifalar, geniş yankı uyandırdı. Bergama, Ödemiş, Bornova, Seferihisar, Foça, Konak, Dikili, Bayraklı, Çeşme ve Buca'da görev yapan çok sayıda partili, hem CHP üyeliğinden hem de parti bünyesindeki görevlerinden ayrıldıklarını kamuoyuna yaptıkları açıklamalarla duyurdu.





ÖNEMLİ BİR KIRILMA YAŞANDI

Farklı ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleşen ayrılıklar, örgüt içinde önemli bir kırılma olarak değerlendirilirken, istifaların koordineli şekilde gerçekleşmesi siyasi çevrelerde çeşitli yorumlara neden oldu. Parti yönetiminden konuyla ilgili resmi bir değerlendirme beklenirken, yaşanan gelişmeler CHP İzmir teşkilatındaki dengelerin yeniden şekillenebileceği yönünde yorumlandı. İstifaların ardından gözler hem il hem de genel merkez yönetiminin atacağı adımlara çevrildi. Öte yandan, partiden gruplar halinde gerçekleşen ayrılıklar kamuoyunda da geniş yankı buldu. Bazı siyasiler, medya ve sosyal medya kullanıcıları, yaşanan süreci "CHP İzmir arınıyor" şeklinde değerlendirildi.