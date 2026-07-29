İzmir CHP’de büyük arınma

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir örgütünde dikkat çeken bir istifa dalgası yaşandı. Kent genelinde 10 ilçeyi kapsayan toplu istifalar, geniş yankı uyandırdı. Bergama, Ödemiş, Bornova, Seferihisar, Foça, Konak, Dikili, Bayraklı, Çeşme ve Buca'da görev yapan çok sayıda partili, hem CHP üyeliğinden hem de parti bünyesindeki görevlerinden ayrıldıklarını kamuoyuna yaptıkları açıklamalarla duyurdu.
ÖNEMLİ BİR KIRILMA YAŞANDI
Farklı ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleşen ayrılıklar, örgüt içinde önemli bir kırılma olarak değerlendirilirken, istifaların koordineli şekilde gerçekleşmesi siyasi çevrelerde çeşitli yorumlara neden oldu. Parti yönetiminden konuyla ilgili resmi bir değerlendirme beklenirken, yaşanan gelişmeler CHP İzmir teşkilatındaki dengelerin yeniden şekillenebileceği yönünde yorumlandı. İstifaların ardından gözler hem il hem de genel merkez yönetiminin atacağı adımlara çevrildi. Öte yandan, partiden gruplar halinde gerçekleşen ayrılıklar kamuoyunda da geniş yankı buldu. Bazı siyasiler, medya ve sosyal medya kullanıcıları, yaşanan süreci "CHP İzmir arınıyor" şeklinde değerlendirildi.
PROVOKATİF KUŞATMA
Ana muhalefette geçen hafta yaşanan tarihi bölünme sonrası, CHP-Yeni Parti hattında savaş devam ediyor. CHP il-ilçe binalarını talan edip, CHP Meclis Grubu'nun kasasını boşaltarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve destekçileri, bu kez CHP üyelerini tek tek arayarak bir başka provokasyona imza atıyor. İkna çabalarının özellikle telefon görüşmeler üzerinden yürütüldüğü, CHP'den kopmak istemeyen üyelere ise "Sen de mi butlancısın yoksa?" şeklindeki ifadelerle psikolojik baskı kurulduğu bildirildi. Söz konusu temasların, Özel'in yakın kurmayları arasında yer alan Ensar Aytekin ve Ulaş Karasu'nun koordinasyonunda devam ettiği de iddia ediliyor. Öte yandan "Üyelerimizden elinizi çekin" diyen İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Linç kültürünü, mahalle baskısını ve örgütümüzü hedef alan bu anlayışı reddediyoruz. Sizin derdiniz yeni bir parti kurmak değil; CHP'yi zayıflatmak" ifadelerini kullandı.
"BABA OCAĞINDAYIM, CHP'DE KALIYORUM"
CHP'DE peş peşe istifalar yaşanırken, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ise CHP'den ayrılmayacağını belirterek baba ocağına sahip çıkacağını ve acil kurultay istendiğini açıkladı. Erman Uzun. "Tüm siyasi yaşamım boyunca olduğu gibi bugün de baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmaya, örgütümle birlikte çalışmaya ve yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliği sayesinde aldığım binlerce oyun sorumluluğunu taşımaya devam edeceğim. CHP kişilerden bağımsız, asırlık bir fikrin tezahürüdür" dedi.
ÖZEL VATANDAŞTAN PARA İSTEDİ
Özgür Özel, katıldığı canlı yayında vatandaştan para istedi. Yolsuzluk konusunda sicili bozuk olan CHP'de genel başkanlık yapmış olan Özel yeni partisi için vatandaşlardan destek istedi. Yeni Parti'nin ekonomik imkânlarının oldukça sınırlı olduğunu ifade eden Özel, bağışların büyük önem taşıdığını belirtti. Özel açıklamasında, "Bağış çok önemli. Çünkü hiç paramız yok. Bütün para butlanda kaldı. Biz buraya tam takır, kuru bakır geldik" sözlerini kullandı. Özel'in vatandaştan para istemesinden saatler öncesinde konuşan Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise hazine yardımı peşinde olmadıklarını belirterek "Bu partinin parasal sorunu, kamu kaynağına ihtiyacı yok. Milletvekillerimiz bağışlarını yapıyor" ifadelerini kullanmıştı. Henüz çok yeni olan Yeni Parti'de yaşanan bu çelişki sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar "Kendi aranızda da konuşmuyor musunuz?" yorumunda bulundu.