İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 TEMMUZ | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 19 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 30 Temmuz Perşembe İzmir elektrik kesintisi planı...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3774647
Fatih
09:30 - 16:30
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3771383
Yakaköy
09:00 - 13:00 - 13:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3774481
Ardıç
09:00 - 16:30
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3774542
Çandarlı
10:00 - 12:00
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3774499
Cumhuriyet
09:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3774546
Aksoy
Donanmacı
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3774563
Cevizli
Doğancılar
09:30 - 17:30
Çanakçı
09:30 - 17:30
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3764646
9 Eylül
10:30 - 14:30
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3774519
Ovacık
09:00 - 17:00
Dolaylar
09:00 - 15:30
Birgi
09:30 - 13:30
Ertuğrul
09:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3774664
Atatürk
05:00 - 12:00
Sığacık
10:00 - 16:30
Cumhuriyet
09:00 - 16:30
SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3774585
Belevi
09:00 - 13:00
Zeytinköy
12:00 - 17:00
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3774618
Eğridere
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3774585
Tulum
09:00 - 13:00
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3771566
Atatürk
09:30 - 17:30
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3769654
Seyhan
09:00 - 11:00
Göksu
11:30 - 13:30
Fırat
14:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3774537
Gölcükler
10:00 - 12:00
Ahmetbeyli
12:00 - 17:00
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3774537
Dokuz Eylül
10:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3774642
Postacılar
09:00 - 14:00
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3774690
Arap Hasan
09:00 - 13:00
Vatan
09:00 - 13:00
Bahar
13:30 - 17:00
Tırazlı
09:00 - 17:00