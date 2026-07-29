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Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 TEMMUZ | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 19 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 TEMMUZ | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 19 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik, ilçe ilçe duyurdu. İzmir'in 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 30 Temmuz Perşembe İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 30 Temmuz Perşembe İzmir elektrik kesintisi planı...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3774647

Fatih

09:30 - 16:30

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3771383

Yakaköy

09:00 - 13:00 - 13:00 - 17:00

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3774481

Ardıç

09:00 - 16:30

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3774542

Çandarlı

10:00 - 12:00

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3774499

Cumhuriyet

09:00 - 14:00

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3774546

Aksoy

Donanmacı

09:00 - 17:00

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3774563

Cevizli

Doğancılar

09:30 - 17:30

Çanakçı

09:30 - 17:30

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3764646

9 Eylül

10:30 - 14:30

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3774519

Ovacık

09:00 - 17:00

Dolaylar

09:00 - 15:30

Birgi

09:30 - 13:30

Ertuğrul

09:00 - 17:00

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3774664

Atatürk

05:00 - 12:00

Sığacık

10:00 - 16:30

Cumhuriyet

09:00 - 16:30

SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3774585

Belevi

09:00 - 13:00

Zeytinköy

12:00 - 17:00

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3774618

Eğridere

09:00 - 17:00

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3774585

Tulum

09:00 - 13:00

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3771566

Atatürk

09:30 - 17:30

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3769654

Seyhan

09:00 - 11:00

Göksu

11:30 - 13:30

Fırat

14:00 - 16:00

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3774537

Gölcükler

10:00 - 12:00

Ahmetbeyli

12:00 - 17:00

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3774537

Dokuz Eylül

10:00 - 12:00

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3774642

Postacılar

09:00 - 14:00

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3774690

Arap Hasan

09:00 - 13:00

Vatan

09:00 - 13:00

Bahar

13:30 - 17:00

Tırazlı

09:00 - 17:00

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