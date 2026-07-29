İzmir'de ESHOT güzergahlarına düzenleme geldi! O duraklar hizmet dışı kalacak

Son dakika İzmir haberleri... Buca ilçesi, Özmen Caddesi'nde (Demokrasi Meydanı ve Buca Üçkuyular Meydanı arasında) yapılacak asfalt serim çalışmaları nedeniyle bazı hatlarda güzergâh değişikliğine gidildi. İşte detaylar...

Buca Üçkuyular Meydan ve Buca Sağlık Ocağı duraklarının söz konusu hatlar tarafından kullanılamayacağı ifade edildi. Buca Üçkuyular Meydan duraklarımızı kullanarak Buca Koop ve Çamlıkule istikametine gitmek isteyen yolcular için ise Fatma Saygın Anadolu Lisesi durağından faydalanacağı bildirildi.

NEDEN GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI?

Bir diğer uyarı ise, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Konak ilçesi, Ege Mahallesi, Liman Caddesi'nde (Alsancak Gar Yönü) yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle yapılacak olan güzergâh değişikliği oldu.