İzmir'de ESHOT güzergahlarına düzenleme geldi! O duraklar hizmet dışı kalacak

Son dakika İzmir haberleri... Buca ilçesi, Özmen Caddesi'nde (Demokrasi Meydanı ve Buca Üçkuyular Meydanı arasında) yapılacak asfalt serim çalışmaları nedeniyle bazı hatlarda güzergâh değişikliğine gidildi. İşte detaylar...
O HATLARDA GÜZERGAHLAR DEĞİŞTİ
104-206-304-353-465-470-471-472-476-490- 515-536-676-805-866-878-940 No'lu hatların mevcut güzergahlarını takiben 132 Sokak (Kasaplar)- Erdem Caddesi- Dokuz Çeşmeler güzergahlarından mevcut güzergahlarına bağlanacağı öğrenildi.
Buca Üçkuyular Meydan ve Buca Sağlık Ocağı duraklarının söz konusu hatlar tarafından kullanılamayacağı ifade edildi. Buca Üçkuyular Meydan duraklarımızı kullanarak Buca Koop ve Çamlıkule istikametine gitmek isteyen yolcular için ise Fatma Saygın Anadolu Lisesi durağından faydalanacağı bildirildi.
NEDEN GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI?
Bir diğer uyarı ise, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Konak ilçesi, Ege Mahallesi, Liman Caddesi'nde (Alsancak Gar Yönü) yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle yapılacak olan güzergâh değişikliği oldu.
253 No'lu Halkapınar Metro 2 – Konak, 930 No'lu Bornova – Konak, 951 No'lu Halkapınar Metro 2 - Konak hattında gidiş yönünde geçici güzergâh değişikliğine gidileceği bildirildi.
HANGİ DURAKLAR HİZMET DIŞI KALACAK?
10430 ID Yaşar Üniversitesi - 10428 ID Aydibi 10426 ID Umur Bey - 10413 ve 10418 ID Alsancak Gar 10110 ID Talatpaşa - 10108 ID Alsancak Devlet Hastanesi 10338 ID Tekel - 10336 ID Hocazade Cami - 10332 ID Lozan durakları ise hizmet dışı kalacak.