Haberler İzmir İzmir'de sitede dehşet anları: 11 yaşındaki çocuğun kolu sürgülü kapıda kırıldı İzmir'de sitede dehşet anları: 11 yaşındaki çocuğun kolu sürgülü kapıda kırıldı İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir sitede yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi. İddiaya göre, site sakininin aracıyla çıkış yapmak için uzaktan kumandayla açtığı sürgülü kapıya 11 yaşındaki M.D.Ç.'nin kolu sıkıştı. Talihsiz çocuğun kolu kırılırken, dehşet anları sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından aile, hem sürücü hem de site yönetimi hakkında şikâyetçi oldu. DHA









Olay, 9 Haziran saat 21.00 sıralarında İzmir Irmak Mahallesi 713 Sokak'taki bir sitede meydana geldi. 4'üncü sınıf öğrencisi M.D.Ç., birlikte oynadığı arkadaşına bir şey göstermek için kolunu sitenin sürgülü kapısının aralığından içeri uzattı. Bu sırada iddiaya göre sitede oturan A.D., aracıyla çıkış yapmak için uzaktan kumandayla kapıyı açtı. Hareket eden kapıya kolu sıkışan M.D.Ç., ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde humerus kemiğinde kırık olduğu belirlenen M.D.Ç.'nin kolu alçıya alındı. Olayın ardından aile, sürücü ile site yönetiminden şikayetçi oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ailenin avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla olay yerine gelen iş güvenliği uzmanının yaptığı incelemede, kapının sensörlerinin çalışmadığı tespit edildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN AYRILDI Olay anı sitenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde M.D.Ç.'nin arkadaşına eliyle bir şey gösterdiği sırada kapının açıldığı ve kolunun sıkıştığı anlar yer aldı. Kapıyı açan sürücü A.D.'nin ise olayın ardından aracından inmeyerek siteden ayrıldığı görüldü. 'GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİLER' M.D.Ç.'nin annesi Ünzile Çelik, olayın ardından sürücünün kendilerine geçmiş olsun dileğinde dahi bulunmadığını belirterek, "Biz her zaman aracımızla kapının önüne geldiğimizde kumandayla kapıyı açıyoruz. Şahıs da aracına biner binmez kumandaya basıyor. Orada çocukların olduğunu görüyor ancak buna rağmen kapıyı açıyor. Çocuğumun kolu kopma noktasına geldi. Yaklaşık 50 gündür neler yaşadığımızı biz biliyoruz. Çocuğum yaşadığı travmayı hala atlatamadı, dışarıya çıkmak istemiyor. Kolunun hep öyle kalacağını düşünüyor. Bu süreçte karşı taraftan bir geçmiş olsun telefonu bile gelmedi. Daha sonra da 'Olayın bu kadar ciddi olduğunu bilmiyorduk' dediler" dedi.