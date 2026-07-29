İzmir'de şoke eden görüntü! Hesap ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

İzmir'in Bornova ilçesinde bir işletmede yaşanan olay, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı.
İddiaya göre, tavuk pilav yiyen bir müşteri bir süre sonra garsonu yanına çağırarak yemeğinden kıl çıktığını söyledi.
Müşterinin tepkisi üzerine işletme çalışanları hesabı almazken, olayın ardından iş yeri sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye karar verdi. Görüntülerde, müşterinin yemek sırasında göğsünden kopardığı kılı yemeğin üzerine bıraktığı ve daha sonra garsona şikayette bulunduğu öne sürüldü.
Kayıtları izleyen işletme sahibi, gördükleri karşısında şaşkınlık yaşarken, olay sosyal medyada da gündem oldu.