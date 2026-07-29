İzmir’deki TOKİ arsaları yatırımcıları bekliyor

TOKİ
'nin 12-14 Ağustos'ta düzenleyeceği arsa müzayedesinde İzmir
'de Çeşme
ve Menemen'de bulunan 24 taşınmaz satışa çıkacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 12, 13 ve 14 Ağustos 2026 tarihlerinde 49 ilde toplam 737 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Konut, ticaret, turizm, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, rekreasyon ve plansız alan niteliğindeki taşınmazların yer aldığı müzayede kapsamında İzmir'deki 24 arsa da yatırımcılarla buluşacak. Açık artırmalar 12-13-14 Ağustos tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.