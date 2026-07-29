Kemeraltı’nda otopark isyanı

İzmir
'in tarihi çarşısı Kemeraltı
'nda, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatılan Çankaya Katlı Otoparkı'na ilişkin sular durulmuyor. AK Parti
ile CHP arasında siyasi gerilime neden olan otoparkın yeniden hizmete açılması talebiyle, Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği öncülüğünde yeni bir eylem düzenlendi. Dernek Başkanı Zafer Bilici'nin çağrısıyla Çankaya Katlı Otoparkı önünde bir araya gelen esnaf, bölgedeki ticari kayıplara dikkat çekmek amacıyla sembolik olarak tabut taşıdı. "Esnaf öldü, Allah rahmet eylesin" sloganlarının yükseldiği protestoya, İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Buyrukçu ve İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç
da destek verdi.Basın açıklamasında konuşan Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici, çarşının otoparksız ve müşterisiz bırakıldığını vurgulayarak yetkililere tepki gösterdi. Bilici, "Esnaf 9 aydır siftah etmiyor. Kemeraltı'nda dükkânların üzerinde hiçbir zaman 'Kiralık' yazısı olmazdı; şu an esnaf ödemelerini yapamıyor, dükkânını boşaltıp malını evine taşıyor. 30 bin esnafın, yaklaşık 300 bin çalışanın olduğu tarihi çarşıda otopark kalmadı. Herkesin çekleri patladı, sezon bitti. Biz buradan sadece Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz; Kemeraltı'nın üzerinde kimin hesabı varsa lütfen Cumhurbaşkanımız hesap sorsun" dedi.