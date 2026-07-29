Ritimle anlattığı çevre dersi dünya birincisi oldu

İzmir'de Biyoloji Öğretmeni Gülgün Kaynakçı'nın, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV), Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) bünyesinde yürüttüğü 'Çevrenin Genç Sözcüleri' programı kapsamında hazırladığı, çevre bilinci ve sürdürülebilir beslenmeyi ritimle buluşturan 'Beslenme Senfonisi: Gıda Sisteminin Sesini Dinlemek' adlı ders planı, 101 ülkenin katıldığı Uluslararası Öğretmenler Arası Ders Planı Yarışması'nda birinciliğe layık görüldü. Okulda müzik dersi bulunmamasına rağmen kendi imkanlarıyla bir ritim ekibi kurduğunu belirten Kaynakçı, "Öğrencilerimin ellerine bendirleri, tefleri aldıklarında aynı ritimde nasıl buluştuklarını gördüm. O an biyoloji dersinde anlattığım çevre ve ekosistem konularını ritimle aktarabileceğimi düşündüm. Dünya birinciliği getiren 'Beslenme Senfonisi' ders planı da bu fikirden doğdu" dedi.

'TEMSİL HAKKI KAZANACAKLAR'

Yapılan projelerin hem öğrenci için hem de çevre bilimci için çok değerli olduğunu söyleyen TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdülkadir Ateş de "2026-2027 eğitim-öğretim yılı için Çevrenin Genç Sözcüleri (ÇGS) Programı başvuruları 18 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 17 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. Ulusal birinciler ise Türkiye'yi uluslararası ÇGS yarışmasında temsil etme hakkı kazanacaktır. Başvuru takvimi, rehber dokümanları ve tüm güncel duyurular Çevrenin Genç Sözcüleri Programının resmî internet sitesi üzerinden takip edilebilir" diye konuştu.