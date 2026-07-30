SON DAKİKA: İzmir'de orman yangını! Müdahale devam ediyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Bornova 'da orman yangını alarmı verildi. Yangına müdahale için sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına aldı.

Yangın, akşam saatlerinde Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 17 arazöz, 1 dozer, çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

DİKİLİ'DE YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi Eyko Sitesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı.



Haber verilmesiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor.



Öte yandan, yangının sitedeki trafonun patlaması sonucu çıktığı öne sürüldü.