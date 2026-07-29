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Haberler İzmir SON DAKİKA | İZSU DUYURDU: İZMİR'DE İLÇE İLÇE SU KESİNTİSİ! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

SON DAKİKA | İZSU DUYURDU: İZMİR'DE İLÇE İLÇE SU KESİNTİSİ! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de ikamet edenler dikkat! İZSU'dan son dakika su kesintisi açıklaması geldi. Ana boru arızaları ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle çok sayıda mahallede uzun süreli su kesintileri yaşanıyor. Sular saat kaçta gelecek? Yanıtı haberimizde...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU güncel kesinti listesini duyurdu! İzmirliler dikkat: Birçok ilçede vanalar kapatıldı, kesintilerin saat kaçta biteceği belli oldu. İşte sokak sokak 29 Temmuz İZSU su kesintisi programı...

KONAK, ALSANCAK, KÜLTÜR, 08:00 - 16:00 arasında 8 saatlik kesinti olacaktır.

KONAK, AKARCALI, GÜNEY, HASAN ÖZDEMİR, KOCAKAPI, KÜÇÜKADA, LALE, VEZİRAĞA, YENİDOĞAN, YEŞİLDERE, 19 MAYIS 29.07.2026 saat 11:05 ile 13:06 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BEYDAĞ, BEYKÖY 29.07.2026 saat 12:17 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA, KARACAOĞLAN, YEŞİLOVA29.07.2026 saat 11:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA, İÇMELER, TORASAN 29.07.2026 saat 11:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR, ALİ FUAT CEBESOY, ESENLİK, REFET BELE, TAHSİN YAZICI 29.07.2026 saat 11:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA, YUKARIKIZILCA MERKEZ 29.07.2026 saat 11:57 ile 13:57 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK, EGE, UMURBEY 29.07.2026 saat 10:35 ile 14:35 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN, İSTİKLAL, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL 29.07.2026 saat 12:10 ile 16:10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK, AKARCALI, GÜNEY, HASAN ÖZDEMİR, KOCAKAPI, KÜÇÜKADA, LALE, VEZİRAĞA, YENİDOĞAN, YEŞİLDERE, 19 MAYIS 29.07.2026 saat 11:05 ile 13:06 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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