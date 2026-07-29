SON DAKİKA | İZSU DUYURDU: İZMİR'DE İLÇE İLÇE SU KESİNTİSİ! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU güncel kesinti listesini duyurdu! İzmirliler dikkat: Birçok ilçede vanalar kapatıldı, kesintilerin saat kaçta biteceği belli oldu. İşte sokak sokak 29 Temmuz İZSU su kesintisi programı...
KONAK, ALSANCAK, KÜLTÜR, 08:00 - 16:00 arasında 8 saatlik kesinti olacaktır.
KONAK, AKARCALI, GÜNEY, HASAN ÖZDEMİR, KOCAKAPI, KÜÇÜKADA, LALE, VEZİRAĞA, YENİDOĞAN, YEŞİLDERE, 19 MAYIS 29.07.2026 saat 11:05 ile 13:06 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ, BEYKÖY 29.07.2026 saat 12:17 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA, KARACAOĞLAN, YEŞİLOVA29.07.2026 saat 11:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA, İÇMELER, TORASAN 29.07.2026 saat 11:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR, ALİ FUAT CEBESOY, ESENLİK, REFET BELE, TAHSİN YAZICI 29.07.2026 saat 11:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA, YUKARIKIZILCA MERKEZ 29.07.2026 saat 11:57 ile 13:57 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK, EGE, UMURBEY 29.07.2026 saat 10:35 ile 14:35 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN, İSTİKLAL, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL 29.07.2026 saat 12:10 ile 16:10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK, AKARCALI, GÜNEY, HASAN ÖZDEMİR, KOCAKAPI, KÜÇÜKADA, LALE, VEZİRAĞA, YENİDOĞAN, YEŞİLDERE, 19 MAYIS 29.07.2026 saat 11:05 ile 13:06 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.