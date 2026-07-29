Yaşlı kadını dolandıran şahıs kıskıvrak yakalandı

İzmir Tire
'de, adı açıklanmayan yaşlı kadın kendisini telefonla polis ve savcı olarak tanıtan şahıslara inanarak, 1 adet beşi bir yerde ve 1 adet çeyrek altını evinin yakınlarında bir parkta buluştuğu şüpheliye teslim etti. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın polise başvurdu. Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, kimliği tespit edilen E.Ç. isimli şüphelinin Bayındır
ilçesinde olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli E.Ç. gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.