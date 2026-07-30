11 yaşındaki çocuğun kolu otomatik kapıya sıkıştı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir sitenin otomatik sürgülü kapısına kolunu kaptıran 11 yaşındaki M.D.Ç. ağır yaralandı. Humerus kemiği kırılan küçük çocuğun tedavisinin aylar sürebileceği belirtilirken, ailesi hem kapıyı uzaktan kumandayla açan sürücü hem de site yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İHMAL İDDİASI

Anne Ünzile Çelik, olayın ardından karşı taraftan hiçbir destek görmediklerini belirterek büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Sürücünün çocukların kapının yanında olduğunu görmesine rağmen sistemi çalıştırdığını öne süren Çelik, oğlunun yaşadığı travmayı henüz atlatamadığını ifade etti. Ailenin avukatı Şenay Geçkil, olay sonrası iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan teknik incelemede otomatik kapının güvenlik sistemlerinde eksiklikler tespit edildiğini ileri sürdü. Kapının engelle karşılaştığında durmasını sağlayan sensörlerin ve ikaz sistemlerinin devreye girmediğini ifade eden Geçkil, sitenin de sorumluluğu bulunduğunu savundu.