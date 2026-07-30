Ege Üniversitesi'nden korkutan uyarı: Böyle gidersek her geçen gün artacak!

İklim değişikliği ve insan faaliyetlerine bağlı olarak son dönemde böcekler başta olmak üzere bazı canlıların şehir içindeki popülasyonunda artış gözlemleniyor.

Böceklerin ve organizmaların popülasyonlarının yaşam alanlarında hazır besin kaynakları, uygun koşullar buldukları zaman artma eğilimi gösterdiklerini söyleyen EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurşen Alpagut Keskin, "Popülasyonlarda bir artış gözlemliyoruz. İnsanlar bunu destekleyecek çok fazla faaliyet yürütüyor. Son 20 yılda şehirlerle doğal yaşam alanlarının sınırlarının, hayvanların, bitkilerin, canlıların yaşayabileceği tampon bölgelerin kaybolduğunu görüyoruz. Tampon bölgelerin kaybolmasının yanı sıra insanların atıkları böceklere kolay yaşam alanı sunuyor. Böylelikle evlerimizin içerisine girmelerini destekleyecek bir durum yaratıyoruz" ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklıklara bütün canlıların uyum sağlamaya çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Keskin, "Çoğu organizmanın dağılış alanlarını genişlettiklerini ya da değiştirdiklerini görebiliyoruz. Buna küresel iklim değişikliğinin de sebep olduğunu söyleyebiliriz. Ama küresel iklim değişikliğinin de insan kaynaklı olduğunu unutmamamız gerekiyor" diye konuştu.

Yaz aylarında özellikle sivrisinek popülasyonlarındaki artış olmasının doğal olduğunu söyleyen Prof. Dr. Keskin, "Ülkemize göç eden böcekler, geçmişe göre daha fazla görülüyor. İnsanlar böceklerden olduğu kadar böcekler de insanlardan muzdarip. Sorun hayvan kaynaklı değil, tamamen insan kaynaklı" dedi.