‘Hedefimiz hep İzmir oldu’

İzmir Ticaret Odası Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ın yönetiminde gerçekleşti. Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve çok sayıda meclis üyesi katıldı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ankara'da gerçekleşen 36. NATO Zirvesi'nin Türkiye ve iş dünyası için taşıdığı ekonomik fırsatlara dikkat çekerken, yeniden aday olmayacağını açıklayan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar için bir teşekkür konuşması yaptı.

'YOLUN AÇIK OLSUN'

Yeniden aday olmayacağını açıklayan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar' a teşekkür eden İZTO Başkanı Mahmut Özgener "Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanlığına aday olmayacağını açıklayan Sayın Ender Yorgancılar için sadece bir kurum başkanına değil, 35 yıllık dostuma, yol arkadaşıma ve İzmir için birlikte omuz omuza mücadele ettiğim kıymetli bir insana birkaç söz söylemeyi kendime borç biliyorum. İzmir Ticaret Odası Başkanlığı görevini üstlendiğim günden itibaren kurumlarımız arasındaki iş birliğine büyük güç kattı. Hiçbir zaman 'kim öne çıksın' diye düşünmedik, hep 'İzmir ve ülkemiz nasıl daha ileri gider' sorusunun peşinden koştuk. Her zaman birbirimizi dinlemeyi, ortak akılda buluşmayı ve şehrimizin ortak menfaatlerinde birleşmeyi başardık. Ender Başkan sadece başarılı bir oda başkanı olmadı, şehrimizin ortak aklına güç veren ve dayanışma kültürünü büyüten en güçlü temsilcilerden biri oldu. Yolun açık olsun sevgili dostum."

'BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

ÖZGENER, şu sözleri dile getirdi: "Temmuz ayı içerisinde tarım, turizm, ihracat ve sanayi sektörlerine yönelik birçok finansman desteğinin hayata geçirilmesini son derece değerli buluyoruz. Kadın ve genç çiftçilerimiz için kredi limitlerinin artırılması, hayvancılık sektörüne yeni finansman imkânları sağlanması, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisinin büyüklüğünün 750 milyar liraya yükseltilmesi, imalat sanayine 250 milyar lira yeni kredi desteği sunulması, reeskont kredilerinin günlük hacminin 5 milyar liraya çıkarılması ve turizm sektörüne yönelik istihdam destekleri iş dünyamız için büyük önem taşımaktadır."

İŞ DÜNYASINA CAN SUYU

Özgener, "Tüm bu destek paketlerinin hayata geçirilmesi noktasında Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor; iş dünyamız için 'can suyu' olduğuna inandığımız bu desteklerin, farklı sektörleri de kapsayacak şekilde devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.