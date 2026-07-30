İZMİR BARAJLARINDA SU SEVİYESİ NE KADAR? TAHTALI BARAJI SU SEVİYESİ YÜKSELDİ Mİ?

İzmir'deki barajlarda su seviyesi yükseldi mi? İzmir Tahtalı Barajı'nda su seviyesi ne kadar? soruları merak ediliyor. İşte İzmir barajlarının su seviyesi...