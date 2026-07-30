Haberlerİzmir İZMİR BARAJLARINDA SU SEVİYESİ NE KADAR? TAHTALI BARAJI SU SEVİYESİ YÜKSELDİ Mİ?
İZMİR BARAJLARINDA SU SEVİYESİ NE KADAR? TAHTALI BARAJI SU SEVİYESİ YÜKSELDİ Mİ?
İzmir haberleri... Yazın yağış azlığı ve sıcak hava nedeniyle en çok merak edilenlerden biri de barajlardaki su seviyesi oluyor. Peki İzmir'deki barajlarda son durum ne? Tahtalı Barajı yükseldi mi? İşte 30 Temmuz Perşembe İzmir barajlarındaki son durum...
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İzmir'deki barajlarda su seviyesi yükseldi mi? İzmir Tahtalı Barajı'nda su seviyesi ne kadar? soruları merak ediliyor. İşte İzmir barajlarının su seviyesi...