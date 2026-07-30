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Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 31 TEMMUZ | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 10 İLÇESİNDE KESİNTİ UYARISI

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 31 TEMMUZ | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 10 İLÇESİNDE KESİNTİ UYARISI

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik ilçe ilçe duyurdu. İzmir'in 10 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 31 Temmuz Cuma İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik, kesinti planını duyurdu. İzmir'in 10 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 31 Temmuz Cuma İzmir elektrik kesintisi planı...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3770145

Çıtak

Güzelhisar

01:00 - 04:00

Horozgediği

10:00 - 16:00

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3769705

Ahmetbeyler

10:00 - 17:00

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3775556

Evka 3

Erzene

09:00 - 13:00

Doğanlar

13:00 - 17:00

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3775407

Ardıç

09:00 - 16:30

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3775471

Cumhuriyet

09:00 - 17:00

İmbatlı

Örnekköy

09:00 - 17:00

Nergiz

09:00 - 17:00

Bostanlı

09:00 - 17:00

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3775335

Balabanlı

09:30 - 15:30

Birgi

09:00 - 17:00

Mescitli

09:00 - 15:00

Çamlıca

09:00 - 17:00

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3775299

Atatürk

05:00 - 12:00

Cumhuriyet

09:00 - 16:30

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3774692

Çobanköy

10:00 - 17:00

İbni Melek

09:00 - 16:30

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3769783

Kozağaç

09:00 - 12:00

Mustafa Kemal

13:00 - 17:00

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3775489

Bahar

09:00 - 17:00

Çalıkuşu

09:00 - 17:00
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