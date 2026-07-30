İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 31 TEMMUZ | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 10 İLÇESİNDE KESİNTİ UYARISI

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik, kesinti planını duyurdu. İzmir'in 10 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 31 Temmuz Cuma İzmir elektrik kesintisi planı...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3770145
Çıtak
Güzelhisar
01:00 - 04:00
Horozgediği
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3769705
Ahmetbeyler
10:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3775556
Evka 3
Erzene
09:00 - 13:00
Doğanlar
13:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3775407
Ardıç
09:00 - 16:30
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3775471
Cumhuriyet
09:00 - 17:00
İmbatlı
Örnekköy
09:00 - 17:00
Nergiz
09:00 - 17:00
Bostanlı
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3775335
Balabanlı
09:30 - 15:30
Birgi
09:00 - 17:00
Mescitli
09:00 - 15:00
Çamlıca
09:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3775299
Atatürk
05:00 - 12:00
Cumhuriyet
09:00 - 16:30
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3774692
Çobanköy
10:00 - 17:00
İbni Melek
09:00 - 16:30
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3769783
Kozağaç
09:00 - 12:00
Mustafa Kemal
13:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3775489
Bahar
09:00 - 17:00
Çalıkuşu09:00 - 17:00