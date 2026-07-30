İZMİR SU KESİNTİSİ 30 TEMMUZ PERŞEMBE | İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşayanlar güne bu haberle başladı! İZSU ilçe ilçe listeyi paylaştı: Saatlerce su verilemeyecek. Peki sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
BORNOVA, ÇAMKULE 30.07.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK, ANADOLU, ATAMER, BOĞAZİÇİ, CENGİZ TOPEL, ÇINARTEPE, FERAHLI, HUZUR, İSMET PAŞA, LEVENT, MEHMET AKİF, MEHTAP, MİLLET, MURAT, SAYGI, TRAKYA, ULUBATLI, YAVUZ SELİM, ZEYBEK, 26 AĞUSTOS 30.07.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR, ATATÜRK 30.07.2026 saat 08:31 ile 10:31 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI, PAMUKYAZI 30.07.2026 saat 08:16 ile 10:16 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.