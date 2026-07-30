İzmir’de Daltonlar ve Sercan Sayal operasyonu! Sosyal medya paylaşımlarına gözaltı

SİLAH VE ÖRGÜT PAYLAŞIMLARI MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında, Sercan Sayal'a ait fotoğrafları, görüntülü görüşme ekran alıntılarını ve örgütü destekleyici etiketleri paylaştığı belirlenen suça sürüklenen çocuk A.B. yakalandı. Sercan Sayal'a ait fotoğraf ve videoların yanı sıra uzun namlulu silah, tabanca ve fişek görüntüleri paylaştığı tespit edilen M.T.S., Sayal ve suç örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen M.E.Ş.' de gözaltına alındı.

DALTONLAR PAYLAŞIMLARINA YAKIN TAKİP

"Daltonlar" suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen Berat Can Gökdemir'i övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen G.Y. ile örgütü öven paylaşımlar yaptığı belirlenen suça sürüklenen çocuk H.M. de operasyon kapsamında yakalandı. Aynı suç örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu belirlenen M.K'nin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında 6 şüpheliden 5'i yakalanırken, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Soruşturma işlemleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.