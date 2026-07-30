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İzmir'de film gibi anlar: Destelerce para yola saçıldı

İzmir’in Torbalı ilçesinde sabah saatlerinde adeta bir film sahnesini aratmayan anlar yaşandı. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir vatandaşın elindeki destelerce para rüzgarın etkisiyle uçuşarak akan trafiğin ortasına saçıldı. Binlerce lirasını araçların arasında panikle toplamaya çalışan şahsın imdadına, trafikteki sürücüler ve çevredeki vatandaşlar koştu.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir'de bir şahsın elinde taşıdığı destelerce parayı yol ortasında yere düşürmesi sonucu banknotlar rüzgarla birlikte etrafa saçıldı. Vatandaş panikle paralarını toplamaya çalışırken, trafikte bekleyen bazı sürücüler de vatandaşa yardım etmeye çalıştı.



Olay, Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, elinde desteler halinde para taşıyan bir şahıs, yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada bi anda elindeki paraları yere düşürdü.

Rüzgarın da şiddetiyle savrulan binlerce liralık banknot, kısa sürede araçların arasına ve yola saçıldı. Paraların yola dağılmasıyla birlikte büyük panik yaşayan vatandaş, akan trafiğin ve geçen araçların arasında banknotları toplamaya çalıştı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar da şahsın yardımına koştu. Rüzgarın etkisiyle uçuşan paraların bir kısmı toplanırken, bir kısmı ise kayboldu.

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