İzmir'de insanlık ölmedi dedirten olay: Poşet dolusu parayı bulup bir an bile tereddüt etmedi!

Gece temizliğinde görev yaparken poşet dolusu para bulan temizlik görevlisi, insanlık sınavını geçti. Menemen 'de pazar yerinde temizlik yaparken poşet içinde yaklaşık 100 bin TL bulan belediye personeli Yunus Tuğ, parayı tereddüt etmeden amirine teslim etti. Örnek davranışıyla takdir toplayan dürüst işçi, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve vatandaşlardan tam not aldı.





Temizlik İşleri personeli Tuğ, Egekent-2 Pazar Yeri'nde yürüttüğü gece temizliği sırasında poşet içinde yaklaşık 100 bin TL buldu. Pazar esnafının tezgâhlarını toplamasının ardından poşetteki yüklü miktardaki banknotları fark eden Tuğ, hiç tereddüt etmeden durumu amiri Erdal Köse'ye bildirdi. İkili, parayı Menemen Zabıta Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Sahibine ulaştırılmak üzere muhafaza altına alınan paraya ilişkin henüz resmi bir başvuru yapılmadığı öğrenilirken, Yunus Tuğ'un bu dürüst tutumu hem çalışma arkadaşlarının hem de bölge halkının takdirini kazandı. Şehir dışında bulunan AK Partili Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ise dönüşünde örnek personel Tuğ'u makamında ağırlayarak ödüllendireceğini açıkladı.