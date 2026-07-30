İzmir’de sahte alkol operasyonu

İzmir
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını tehdit eden kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik denetimler, kolluk kuvvetleriyle koordineli sürdürülüyor. Bu kapsamda, İnönü Mahallesi Hakkı Efendi Caddesi Hanımeli Sitesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 30 adet 19 litrelik bidon içerisinde "maişe" olarak tabir edilen kahverengi sıvı, alkol damıtımında kullanıldığı değerlendirilen 2 adet düzenek ile 33 adet 4 litrelik cam şişede sahte içki ele geçirildi.