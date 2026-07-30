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Haberler İzmir İzmir'de trafikte dehşet! Eski eşini motosikletle takip iddiası: O şüpheliye karar çıktı

İzmir'de trafikte dehşet! Eski eşini motosikletle takip iddiası: O şüpheliye karar çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de eski eşini trafikte motosikletle takip ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de trafikte dehşet! Eski eşini motosikletle takip iddiası: O şüpheliye karar çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sosyal medyada paylaşılan ve motosikletli bir kişinin eski eşinin bulunduğu otomobile yönelik saldırı girişiminde bulunduğu anlara ilişkin görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TEDBİR KARARI BULUNUYORDU

Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemede, şüpheli B.T.T. hakkında, mağdur G.K.'ye yönelik daha önce 14 kez uzaklaştırma kararı verildiği, olay tarihinde ise hakkında aktif bir tedbir kararının bulunduğu belirlendi.

Zanlı hakkında "G6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet" ile "ısrarlı takip" suçlarından işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan B.T.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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