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Haberler İzmir İzmir'e fırtına uyarısı! İZMİR HAVA DURUMU 30 TEMMUZ PERŞEMBE

İzmir'e fırtına uyarısı! İZMİR HAVA DURUMU 30 TEMMUZ PERŞEMBE

Son dakika İzmir haberleri... Yurt genelinde parçalı hava etkisini sürdürürken Meteoroloji’den İzmir için dikkat çeken bir uyarı geldi. Havanın açık olacağı kentte, Kuzey Ege kıyılarından bastıracak olan rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye kadar çıkacak. Peki İzmir'de bugün hava kaç derece olacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

FIRTINA ETKİLİ OLACAK!

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 28

İstanbul: Az bulutlu ve açık 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 39

Antalya: Az bulutlu ve açık 41

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43

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