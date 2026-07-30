İzmir'e fırtına uyarısı! İZMİR HAVA DURUMU 30 TEMMUZ PERŞEMBE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
FIRTINA ETKİLİ OLACAK!
Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 28
İstanbul: Az bulutlu ve açık 27
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 39
Antalya: Az bulutlu ve açık 41
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43