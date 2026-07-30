Kimi sakinlik arıyor kimi hareket... İzmir'in en sevilen ilçeleri belli oldu

İzmir'in her ilçesi farklı bir ruha ve yaşam tarzına hitap ediyor olsa da, hem yerlilerinin vazgeçemediği hem de dışarıdan gelenlerin ilk tercihi olan en sevilen 6 ilçesi...
1. ALSANCAK VE KORDON'UN KALBİ: KONAK
Saat Kulesi, tarihi Kemeraltı Çarşısı, Kordon boyundaki çim keyfi ve Alsancak'ın canlı sokak hayatı ile kentin kültür ve eğlence merkezidir.
2. ŞEHRİN SOSYAL YÜZÜ: KARŞIYAKA
İzmir'de "Karşıyakalılık" ayrı bir kültürdür.
Çarşısı, Sahil Bulvarı, Bostanlı Seyir Terası ve Sunset (gün batımı) keyfiyle yürüyüş yapmayı ve sosyalleşmeyi sevenlerin bir numaralı adresidir.
3. DOĞA, ÖĞRENCİ VE GASTRONOMİ KENTİ: URLA
Son yıllarda hem İzmir'in hem de Türkiye'nin en popüler kaçış noktası.
Bağ yolları, Michelin rehberine giren restoranları, Sanat Sokağı ve İskele bölgesindeki sakin deniz kıyaslarıyla doğallığı ve lüksü bir arada sunar.
4. TATİL KÖYÜ HAVASINDAKİ İLÇE: FOÇA
Eski ve Yeni Foça olarak ikiye ayrılan, taş evleri ve balıkçılarıyla ünlü şirin ilçe.
Nostaljik dokusu, taş sokakları, Siren Kayalıkları ve berrak deniziyle hem hafta sonu kaçamakları hem de sakin bir yaşam için idealdir.
5. RÜZGARIN VE LÜKS TATİLİN ADRESİ: ÇEŞME
İzmir'in dünyaca ünlü turizm markası.
Alaçatı'nın meşhur taş evleri ve rüzgar sörfü imkanı, Ilıca'nın masmavi ve sığ denizi, hareketli gece hayatı ve plaj kulüpleriyle yaz aylarının vazgeçilmezidir.
6. TARİH VE HUZUR BİR ARADA: SEFERİHİSAR
Türkiye'nin ilk "Cittaslow" (Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi.
Özellikle Sığacık beldesi; kale içi pazarı, organik ürünleri, sakin limanı ve mandalina kokulu sokaklarıyla dinginlik arayanların gözdesidir.