Kimi sakinlik arıyor kimi hareket... İzmir'in en sevilen ilçeleri belli oldu

3. DOĞA, ÖĞRENCİ VE GASTRONOMİ KENTİ: URLA Son yıllarda hem İzmir'in hem de Türkiye 'nin en popüler kaçış noktası. Bağ yolları, Michelin rehberine giren restoranları, Sanat Sokağı ve İskele bölgesindeki sakin deniz kıyaslarıyla doğallığı ve lüksü bir arada sunar.





4. TATİL KÖYÜ HAVASINDAKİ İLÇE: FOÇA

Eski ve Yeni Foça olarak ikiye ayrılan, taş evleri ve balıkçılarıyla ünlü şirin ilçe.

Nostaljik dokusu, taş sokakları, Siren Kayalıkları ve berrak deniziyle hem hafta sonu kaçamakları hem de sakin bir yaşam için idealdir.



5. RÜZGARIN VE LÜKS TATİLİN ADRESİ: ÇEŞME

İzmir'in dünyaca ünlü turizm markası.

Alaçatı'nın meşhur taş evleri ve rüzgar sörfü imkanı, Ilıca'nın masmavi ve sığ denizi, hareketli gece hayatı ve plaj kulüpleriyle yaz aylarının vazgeçilmezidir.