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Haberler İzmir SON DAKİKA: Balıkesir'deki yangın İzmir sınırına sıçradı: Gazeteciler alevlerden zor kurtuldu

SON DAKİKA: Balıkesir'deki yangın İzmir sınırına sıçradı: Gazeteciler alevlerden zor kurtuldu

Son dakika: Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde başlayıp şiddetli rüzgarın etkisiyle İzmir'in Bergama ilçesi sınırına kadar yayılan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangını takip eden gazeteciler ise aniden parlayan alevlerin arasında kalarak son anda güvenli bölgeye ulaşmayı başardı.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde etkili olan orman yangını, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle İzmir'in Bergama ilçesi sınırına kadar ilerledi. Söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ederken, yangını görüntüleyen gazeteciler aniden yön değiştiren alevlerin arasında kalarak büyük tehlike atlattı.



Balıkesir'in Gömeç ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle Ayvalık ile İzmir'in Bergama ilçelerine doğru ilerleyen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ayvalık'ın Bağyüzü kırsal mahallesi yangın nedeniyle tahliye edilmeye başlandı. Yangın süratle İzmir'in Bergama ilçesine doğru ilerlemeye devam ediyor.



GAZETECİLER ALEVLER ARASINDA KALDI

Ayvalık-Bergama yolunda aniden şiddetlenen yangın, sürücülere ve basın mensuplarına zor anlar yaşattı. Aniden parlayan alevlerin arasında kalan basın mensupları dakikalar içinde koşarak olay yerinden ayrıldı.

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