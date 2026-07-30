SON DAKİKA: Balıkesir'deki yangın İzmir sınırına sıçradı: Gazeteciler alevlerden zor kurtuldu

Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde etkili olan orman yangını, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle İzmir'in Bergama ilçesi sınırına kadar ilerledi. Söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ederken, yangını görüntüleyen gazeteciler aniden yön değiştiren alevlerin arasında kalarak büyük tehlike atlattı.