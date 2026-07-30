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Haberler İzmir SON DAKİKA: İzmir'de yangın: Soğutma çalışmaları sürüyor

SON DAKİKA: İzmir'de yangın: Soğutma çalışmaları sürüyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Foça ilçesindeki eski çöplükte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. Havadan ve karadan yoğun müdahaleyle alevler yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

DHA

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Foça ilçesinde eski çöplükte çıkan yangın, kısa sürede çevredeki makilik alana yayıldı. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucu alevler 1 saat içinde kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Foça ilçe merkezine 1 km mesafedeki tepede bulunan belediyeye ait eski çöplükte, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgar ve kuru otlar nedeniyle yayılarak yakındaki makilik alana sıçradı. Geniş bir alana yayılan alevler, yerleşim yerine doğru ilerlemeye başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter 8 arazöz ile 2 itfaiye aracı bölgeye sevk edildi.

Alevler havadan ve karadan müdahale ile yerleşim yerine ulaşmadan 1 saatlik çaba sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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