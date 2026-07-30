Yorgancılar’ın ardından Kestelli de bırakıyor

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Başkanı Ender Yorgancılar'ın ardından İzmir
Ticaret Borsası(İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de görevi bırakıyor. Kestelli, 17 yılı aşkın süredir sürdürdüğü Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kendi iradesiyle devretme kararı aldığını belirtip, yeniden aday olmayacağını açıkladı. Işınsu Kestelli, borsanın İzQ İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada küresel belirsizliklerin ekonomi üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, tarımda organize tarım bölgeleriyle üretimin planlı ve verimli hale getirilmesi, ekonomide ise yapısal reformların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Bu zor dönemde KOBİ'lere ve ihracatçılara yönelik seçici, uygun maliyetli ve erişilebilir finansman kanallarının açık tutulması gerektiğini belirten Kestelli, "Yatırım ortamını iyileştirecek, vergi adaletini sağlayacak ve kayıt dışılığı azaltacak yapısal reformları kararlılıkla hayata geçirmeliyiz. Katma değerli üretimin anahtarı olan genç nüfusumuzu dijital yetkinliklerle donatmalı, AR-GE ve inovasyon teşviklerini doğrudan ürüne dönüşecek şekilde kurgulamalıyız." dedi. Işınsu Kestelli, iklim değişikliği, su kaynakları üzerindeki baskı, artan maliyetler ve küresel gıda arzına ilişkin belirsizliklerin tarım sektörü üzerindeki kuvvetli baskısının devam ettiğini dile getirdi.